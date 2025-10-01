da firenze in valdera per abbandonare rifiuti

Terricciola, 1 ottobre 2025 – C’è chi fa anche decine di chilometri, pur di abbandonare illecitamente rifiuti. Succede a Terricciola dove una persona è stata sanzionata dopo aver percorso 45 chilometri per scaricare illegalmente sul territorio.. I controlli della polizia municipale per punire l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti non si fermano. Sono oltre 60 le multe effettuate in 13 mesi. Per una media di oltre una multa a settimana dall’agosto del 2024. Un lavoro capillare portato avanti dagli agenti del comandante Michele Stefanelli su indicazione dell’amministrazione comunale, dall’insediamento nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

