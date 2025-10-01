Da Firenze a Terricciola per scaricare la spazzatura | prosegue la lotta ai ' furbetti' dei rifiuti

Pisatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre multe negli ultimi quattro giorni. E in un caso la persona sanzionata si è fatta più di 45 chilometri per scaricare illegalmente.I controlli della Polizia municipale di Terricciola per punire l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti non si fermano. Sono oltre 60 le multe effettuate in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: firenze - terricciola

