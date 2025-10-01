Da Firenze a Terricciola per scaricare la spazzatura | prosegue la lotta ai ' furbetti' dei rifiuti
Tre multe negli ultimi quattro giorni. E in un caso la persona sanzionata si è fatta più di 45 chilometri per scaricare illegalmente.I controlli della Polizia municipale di Terricciola per punire l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti non si fermano. Sono oltre 60 le multe effettuate in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: firenze - terricciola
Impruneta (Firenze). Che emozione la 99ª Festa dell’Uva Una tradizione unica, che da quasi un secolo unisce storia, comunità e creatività dei rioni. Un esempio straordinario di quanto la Toscana sappia custodire le proprie radici e trasformarle in festa e par - facebook.com Vai su Facebook
Da Firenze in Valdera per abbandonare rifiuti - Terricciola, una persona è stata sanzionata dopo aver percorso 45 chilometri per scaricare illegalmente sul territorio ... Lo riporta msn.com