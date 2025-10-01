Da Bari a Lecce come nuovo vicario del questore | s’insedia Filippo Portoghese

LECCE – Da Bari a Lecce come nuovo vicario del questore: approda nel Salento e s’insedia Filippo Portoghese, primo dirigente di polizia, che assume l’incarico. Originario di Altamura, nella provincia di Bari, 54enne, laureato in giurisprudenza all’università di Bari, è in polizia dal 2000, dopo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

