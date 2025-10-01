Dà appuntamento al geometra del Comune con la pistola ma trova i carabinieri | 56enne ai domiciliari

Il gup Micaela Raimondo ha disposto gli arresti domiciliari per Bernardo Sciortino, 56 anni, di Cattolica Eraclea, condannato due settimane fa a 3 anni e 2 mesi di reclusione per porto, detenzione e ricettazione di un’arma clandestina.Il procedimento trae origine da un episodio avvenuto lo scorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: appuntamento - geometra

Il consiglio della settimana Appuntamento per i giovani del territorio a partire dal 2 ottobre e fino al 5, a Villa Erba - facebook.com Vai su Facebook

Il geometra protagonista in Comune - Federico Raffo e Serena Marcenzi sono i due «geometri praticanti» che hanno svolto lo «stage» formativo presso il Comune, durante il quale hanno collaborato con gli uffici competenti a razionalizzare ... Secondo ilgiornale.it

Ceprano, geometra del Comune condannato a 4 anni: soldi per accelerare la pratica di condono - Quattro anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, confisca dell’importo di 3000 euro, più risarcimento danni quantificato di 1500 euro a coniuge, oltre al pagamento delle spese ... Segnala ilmessaggero.it