Cybersicurezza e cyberpadrini | a Lezioni di mafie Gratteri racconta il futuro della lotta al crimine

Le mafie usano i social, si muovono nel dark web, investono in monete virtuali, sperimentano intelligenza artificiale, acquistano software avanzati e arruolano hacker. È il nuovo fronte della criminalità organizzata al centro della puntata di Lezioni di mafie, in prima serata su La7, con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, lo storico Antonio Nicaso e il giornalista Paolo Digiannantonio. Indice. Lezioni Di Mafie, terza puntata: mafie digitali e nuove tecnologie. Ospiti e momenti in studio. Dalla strada al digitale: come cambiano i “cyberpadrini”. Perché vedere la terza puntata di Lezioni Di Mafie Orario e come rivederla. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

