Cybersecurity Ue l’allarme di Enisa | L’Europa è sotto attacco costante dei cybercriminali

Lanotiziagiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa è costantemente nel mirino dei cybercriminali. È l’allarme lanciato dall’Agenzia Ue per la sicurezza informatica (Enisa) nel suo rapporto annuale sulle minacce, che fotografa uno scenario in cui attacchi sempre più sofisticati e convergenti mettono a rischio la resilienza digitale del continente. Il documento analizza 4.875 incidenti avvenuti tra luglio 2024 e giugno 2025. Tra questi, i più frequenti risultano gli attacchi DDoS, che mirano a bloccare siti e reti inondandoli di traffico artificiale, mentre la minaccia più grave rimane il ransomware, responsabile di interruzioni dei servizi anche in scali strategici come quelli di Londra, Bruxelles e Berlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

cybersecurity ue l8217allarme di enisa l8217europa 232 sotto attacco costante dei cybercriminali

© Lanotiziagiornale.it - Cybersecurity Ue, l’allarme di Enisa: L’Europa è sotto attacco costante dei cybercriminali

In questa notizia si parla di: cybersecurity - allarme

cybersecurity ue l8217allarme enisaCybersecurity Ue, l’allarme di Enisa: L’Europa è sotto attacco costante dei cybercriminali - Nel rapporto annuale, l’Agenzia Ue per la sicurezza informatica avverte di un aumento degli attacchi DDoS e ransomware ... Si legge su lanotiziagiornale.it

Cybersecurity, “aumentare le risorse per l’Enisa” - Su iniziativa della presidenza ungherese, il Consiglio Ue ha approvato oggi le conclusioni sull’Agenzia europea per la sicurezza informatica (Enisa). Lo riporta corrierecomunicazioni.it

Cerca Video su questo argomento: Cybersecurity Ue L8217allarme Enisa