Cybersecurity Ue l’allarme di Enisa | L’Europa è sotto attacco costante dei cybercriminali

L’Europa è costantemente nel mirino dei cybercriminali. È l’allarme lanciato dall’Agenzia Ue per la sicurezza informatica (Enisa) nel suo rapporto annuale sulle minacce, che fotografa uno scenario in cui attacchi sempre più sofisticati e convergenti mettono a rischio la resilienza digitale del continente. Il documento analizza 4.875 incidenti avvenuti tra luglio 2024 e giugno 2025. Tra questi, i più frequenti risultano gli attacchi DDoS, che mirano a bloccare siti e reti inondandoli di traffico artificiale, mentre la minaccia più grave rimane il ransomware, responsabile di interruzioni dei servizi anche in scali strategici come quelli di Londra, Bruxelles e Berlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

