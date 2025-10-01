Curva Nord striscione fuori dallo stadio post decisione del Consiglio | Luci a San Siro non…

Un messaggio chiaro e diretto: “ Luci a San Siro, non le spegneremo mai “. È lo striscione esposto davanti al Baretto, storico punto di ritrovo dei tifosi nerazzurri poco distante dallo stadio Meazza. L’iniziativa, firmata dagli ultras dell’ Inter, è stata rilanciata sui social da Nino Ciccarelli, figura di riferimento del tifo organizzato. Il gesto arriva in un momento di tensione tra la tifoseria e la società nerazzurra. L’indagine “Doppia Curva” ha infatti portato a conseguenze significative, con i vertici delle curve di Milan e Inter coinvolti. Da lì è nata una lista nera redatta dalla Procura di Milano, che impedisce a determinate figure di sottoscrivere l’abbonamento stagionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it