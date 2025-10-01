Curiosità l' esposizione di scatti Francesco di Assisi mistico e pellegrino approda al Sacro Cuore
Inaugurata ieri, presso la chiesa del Sacro Cuore, a Salerno, l'esposizione delle opere fotografiche appartenenti alla mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino”. Il parroco e guardiano del convento OFM, padre Raffaele Bufano ha presentato la mostra che ha visto alternarsi le riflessioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rieccoci con le curiosità Bergamo Brick City 2025. Torniamo allo storico. 2023 nasce Bergamo brick city!!!! Dopo anni di esposizione nella provincia (villa di serio) si fa il grande passo, veniamo accolti dalla splendida e nuovissima struttura della cittadella dello