Curiosità l' esposizione di scatti Francesco di Assisi mistico e pellegrino approda al Sacro Cuore

Salernotoday.it | 1 ott 2025

Inaugurata ieri, presso la chiesa del Sacro Cuore, a Salerno, l'esposizione delle opere fotografiche appartenenti alla mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino”. Il parroco e guardiano del convento OFM, padre Raffaele Bufano ha presentato la mostra che ha visto alternarsi le riflessioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: curiosit - esposizione

