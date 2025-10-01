Cure primarie e sanità pubblica | una serata per introdurre la nuova figura dell' Infermiere di famiglia

Dopo il primo incontro di presentazione a Santa Sofia, arriva anche a Meldola la serata dedicata all'introduzione della figura dell'infermiere di famiglia, pensata per migliorare l'assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, la promozione della salute, prevenzione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: cure - primarie

"Valorizzazione delle ostetriche e umanizzazione delle cure": si presentano le primarie di ginecologia e geriatria

"Valorizzazione delle ostetriche e umanizzazione delle cure": si presentano le primarie di ginecologia e geriatria

Di Genesio Pagliuca: “Donna incinta punta da una zecca al Nucleo delle cure primarie di Fregene”

#DirettaConsiglio, approvata mozione @presidentecrea (Lista Rocca): si impegna #Giunta ad attivarsi presso il #Governo per l’istituzione delle nuove lauree specialistiche: "Cure primarie e sanità pubblica", "Cure pediatriche e neonatali" e "Cure intensive e n - X Vai su X

Al corso i medici di medicina generale dei distretti di Correggio e del Nucleo di cure primarie Rubiera del Distretto di Scandiano e i pediatri di libera scelta del distretto di Guastalla. In quali ambualatori recarsi per l'assistenza alternativa e il numero da chiamar - facebook.com Vai su Facebook

Lo psicologo nell’assistenza primaria: verso una prospettiva di cura integrata per la salute delle persone, delle famiglie e della comunità - Lo psicologo nelle cure primarie può dunque rappresentare un punto chiave nel raccordo tra le persone, il servizio sanitario e le risorse di salute e inclusione nella comunità, assicurando piena ... quotidianosanita.it scrive

La riforma delle cure primarie e del ruolo giuridico del personale a convenzione. Una proposta per cambiare davvero - Nell’indispensabile processo di potenziamento della sanità è fondamentale procedere a una riforma radicale delle cure primarie basato sulla centralità del distretto e sulla integrazione delle reti ... Scrive quotidianosanita.it