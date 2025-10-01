Cronachette la nuova idea di Paola Nessi e Andrea Vitali

Cronachette. Non ci si faccia ingannare da quell’"ette" finale che parrebbe alludere a cosucce di poco conto. Cronachette, infatti, è uno dei tanti frutti che sono nati, nascono e nasceranno dai rami di quel gigantesco albero che si chiama Auser, alimentati da un humus fondamentale che si chiama. 🔗 Leggi su Leccotoday.it