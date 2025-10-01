Crollo sì al dissequestro | a Latiano via le macerie dopo 13 mesi Ora la bonifica

Quotidianodipuglia.it | 1 ott 2025

Dopo un anno e un mese - un'eternità - è stato disposto il dissequestro dell'immobile crollato in via Francavilla Fontana a Latiano. Quindi, potranno finalmente essere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

crollo s236 dissequestro latianoLatiano, dissequestrata l'area dell'edificio crollato 13 mesi fa: undici indagati - Inchiesta della Procura di Brindisi Nei prossimi giorni il sindaco predisporrà l'ordinanza per la rimozione delle macerie a carico dell’attuale proprietario. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

