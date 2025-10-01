Crollo shock in città palazzo si sgretola! La notizia è appena arrivata

L’eco del boato ha spezzato la quiete di una mercoledì mattina cittadina, trasformando un tranquillo inizio giornata in una scena di emergenza. Senza preavviso, parte del fianco di un imponente palazzo residenziale di 20 piani ha ceduto, collassando con un rumore sordo che ha richiamato immediatamente l’attenzione dei soccorritori. L’edificio, parte di un grande complesso di edilizia pubblica, ha rivelato un’enorme ferita verticale nella sua struttura. Nonostante la gravità del danno, che ha interessato la totalità di un lato della facciata, la notizia più confortante è emersa rapidamente: nessun ferito e, miracolosamente, gli appartamenti all’interno sono rimasti intatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

