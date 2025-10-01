Crollo in città palazzo si sgretola | cosa è successo
Non era ancora iniziata davvero la giornata quando, all’improvviso, un rumore assordante ha squarciato la calma cittadina. In pochi istanti, la routine si è trasformata in incredulità e preoccupazione: qualcosa di inaspettato e drammatico stava accadendo proprio davanti agli occhi di chi si trovava nei paraggi. Chi era già fuori casa ha raccontato di aver sentito il terreno tremare e di aver visto la polvere salire alta verso il cielo. In un quartiere che sembrava addormentato, la scena si è animata in un attimo: sirene, soccorritori, e una folla di persone attonite, tutte con lo sguardo fisso verso quel gigante di cemento ferito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: crollo - citt
Nel 1919, dopo il crollo dell'impero, la città era in ginocchio. I socialisti d'Europa lanciarono una campagna solidale, che arrivò fino alle città e alle valli del Varesotto. Una storia che parla anche dell'oggi, scrive Claudio MazzanzanicaLEGGI QUI: https://www.va - facebook.com Vai su Facebook
La conquista militare di Gaza City non porterà automaticamente al crollo di Hamas. Lo ha detto ieri un rappresentante dell'IDF alla commissione Difesa della Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, sottolineando che "la città ha un grande significato si - X Vai su X
Palazzo crollato, ecco come si presenta oggi la via (riaperta al traffico dopo quattro mesi). Via le macerie - A quattro mesi e mezzo di distanza dal crollo a Carrassi a Bari, riapre ufficialmente al transito via De Amicis. Secondo quotidianodipuglia.it
Dopo il crollo del palazzo riapre via De Amicis: rimosse tutte le macerie a 4 mesi dal disastro - Procede intanto l’inchiesta per crollo colposo, coordinata dalla pm Silvia Curione e dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, tuttora a carico di ignoti. Segnala bari.repubblica.it