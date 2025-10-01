Crolla la raccolta delle nocciole Ecco cosa sta succedendo
Clima avverso e calo produttivo mettono in ginocchio il comparto corilicolo. Preoccupazione per i prezzi in rialzo e per il rischio concorrenza estera. L'allarme delle associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Crisi della nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: allarme industria dolciaria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi della nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: allarme industria dolciaria ... Come scrive tg24.sky.it
Addio Nutella? Crolla il 60% della produzione di nocciole in Italia - La CIA segnala che la produzione italiana di nocciole crolla del 60% nel 2025 e le aziende dolciarie cercano alternative ... Si legge su greenme.it