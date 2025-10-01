Crolla impalcatura in chiesa durante la preghiera | almeno 36 morti e 200 feriti tra i fedeli in Etiopia

Fanpage.it | 1 ott 2025

Un'impalcatura improvvisata di una Chiesa ad Arerti, una cittadina etiopie a 70km dalla capitale Addis Abeba, è crollata nella mattina di mercoledì 1 ottobre durante una festa religiosa annuale. Ci sono almeno 36 morti e 200 feriti, ma il numero potrebbe crescere ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

