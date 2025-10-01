Crolla impalcatura in chiesa durante la preghiera | almeno 36 morti e 200 feriti tra i fedeli in Etiopia
Un'impalcatura improvvisata di una Chiesa ad Arerti, una cittadina etiopie a 70km dalla capitale Addis Abeba, è crollata nella mattina di mercoledì 1 ottobre durante una festa religiosa annuale. Ci sono almeno 36 morti e 200 feriti, ma il numero potrebbe crescere ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: crolla - impalcatura
Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai
Napoli, crolla impalcatura: morti tre operai caduti nel vuoto
Crolla impalcatura a Napoli, morti 3 operai al Vomero
Morto nel crollo di un’impalcatura: tragedia alla Isa-Palumbo, condannati in sei - facebook.com Vai su Facebook
Crolla impalcatura in chiesa durante la preghiera: almeno 36 morti e 200 feriti tra i fedeli in Etiopia - Un'impalcatura improvvisata di una Chiesa ad Arerti, una cittadina etiopie a 70km dalla capitale Addis Abeba, è crollata nella mattina di mercoledì 1 ... Lo riporta fanpage.it