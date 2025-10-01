Crociera da dimenticare | scatta l’epidemia di norovirus Quasi 100 passeggeri colpiti da diarrea e vomito | isolati nelle loro stanze
I passeggeri della Serenade of the Seas della Royal Caribbean non stanno passando un bel momento. A bordo della grande nave è scoppiata un’improvvisa epidemia di vomito e diarrea costringendo circa una centinaio di persone a rimanere isolate nelle proprie stanze. La crociera, della durata di 13 giorni, si è trasformata in una sorta di incubo. Salpata il 29 settembre scorso da San Diego, giovedì dovrebbe arrivare a Miami toccando varie località da sogno tra Messico, Costa Rica, Panama e Colombia. I sintomi: diarrea, vomito e crampi addominali. Tutto è iniziato domenica scorsa, quando sono stati avviati i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. 🔗 Leggi su Open.online
