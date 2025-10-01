Croatti | Siamo vicini a Gaza Potrebbe succedere qualunque cosa ma siamo pronti

Queste le parole di Marco Croatti, senatore del Movimento 5 stelle che sta navigando con la Sumud Flotilla verso Gaza: "Siamo prossimi alle coste di Gaza e l'allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche. Non conosciamo i loro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: croatti - siamo

Global Sumud Flottilla, Croatti (M5s): “Inaccettabile dire che ce la siamo cercata. Serve aprire un corridoio umanitario”

Il senatore Croatti sulla Flotilla: "Siamo sotto attacco"

Il senatore Croatti dalla Flotilla: "Ho visto con i miei occhi i droni, siamo stati colpiti tre volte"

Arturo Scotto e Annalisa Corrado scendono e cavillano: «Rompere l’assedio va bene, forzare il blocco no. Ma siamo sempre scorta istituzionale della missione». Croatti e Scuderi resistono: ora Elly Schlein può essere superata a sinistra. di @tarallocarlo - X Vai su X

Adesso a Napoli dal palco di "IDIA" con Giuseppe Conte tutti in piedi e un lungo applauso per Marco Croatti, gli attivisti della @globalsumudflotilla e per il popolo palestinese. Noi siamo dalla loro parte senza se e senza ma. - facebook.com Vai su Facebook

L’on. Croatti da Flotilla: “Siamo vicini a Gaza, allerta massima mentre le forze israeliane si avvicinano” - “Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima perché la scorsa notte le forze israeliane si sono minacciosamente avvicinate alle nostre barche. Segnala ravennanotizie.it

Flotilla vicino Gaza. Croatti (M5S): “Le forze israeliane ci stanno addosso” - Grande tensione tra gli equipaggi della Flotilla in rotta verso Gaza, l'obiettivo è sempre più vicino e il pericolo è dietro l'angolo, come sottolinea il ... Riporta chiamamicitta.it