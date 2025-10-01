Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla | Pronto a farmi arrestare

Rimini, 1 ottobre 2025 – N on manca tanto alla Global Sumud Flotilla per arrivare a Gaza. Un giorno, un giorno e mezzo di navigazione. Ma già oggi gli attivisti della missione umanitaria entreranno nella zona a rischio intercettazione da parte di Israele. L’altra sera il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che “se non succederà nulla di più, do per scontato che gli attivisti della Flotilla vengano arrestati da Israele. Questo mi sembra il minimo. Io metterei la firma perché succedesse solo l’arresto, senza nessun altro tipo di conseguenza”. FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla: "Sono marinaretti in barca a vela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla: “Pronto a farmi arrestare”

++ RICCARDI: "GLI OSPEDALI DEL FRIULI PRONTI A CURARE I BAMBINI IN ARRIVO DA GAZA" ++

