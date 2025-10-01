Cristina Parodi e Giorgio Gori trent’anni di matrimonio | 30 volte sì

Bergamo, 1 ottobre 2025 – “ 1 ottobre 1995- 30 volte sì”. Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggian o trent’anni di matrimonio. La giornalista e conduttrice televisiva e l’ex sindaco di Bergamo e politico dem (oggi europarlamentare) hanno condiviso sui loro profili Instagram una foto del giorno delle nozze, avvenute nel ‘95 a Carpeneto, nell’Alessandrino. Nello scatto si vede la coppia il giorno del fatidico sì: Parodi con una coroncina di fiori bianchi in testa e un abito da sposa essenziale ed elegante, Gori un completo con cravatta blu. Dopo l'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, la cantautrice bergamasca è ospite a 'Verissimo' La famiglia Gori-Parodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Parodi e Giorgio Gori, trent’anni di matrimonio: “30 volte sì”

