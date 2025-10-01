Cristian muore a 16 anni dopo l' incidente intera comunità in lacrime Proclamato lutto cittadino
Una comunità intera si è svegliata con il cuore spezzato. Nella notte tra lunedì e martedì, un terribile incidente stradale sulla SP 331, all’altezza del Miglio 25 che collega Alvignano a Caiazzo, ha strappato alla vita il giovanissimo Cristian Femiani, 16 anni.Il drammatico schiantoErano circa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: cristian - muore
In sella alla sua moto si scontra con un’auto: muore Cristian Toninelli di Castione della Presolana
Si schiantano contro un muro lungo la provinciale: Cristian muore a 16 anni
Tragedia ad Aosta: muore in moto Cristian Toninelli originario di Castione della Presolana Cristian Toninelli, 52 anni, originario di Castione della Presolana, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale alle porte di Aosta, a poche decine di metri - facebook.com Vai su Facebook
TERRIBILE SCHIANTO al ritorno da una festa: Cristian muore a 16 anni. “Proclamato il lutto cittadino” - Rimasti feriti il fratello e un amico, liberati dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese e affidati ai sanitari del 118 ... Riporta casertace.net
Si schiantano contro un muro lungo la provinciale: Cristian muore a 16 anni - Un ragazzo di 16 anni, Cristian Femiani, è morto in un incidente stradale nella notte tra il 29 e il 30 settembre ad Alvignano (Caserta). Secondo today.it