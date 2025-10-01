Crisi nel Psi dopo Iossa si dimettono Sannino e Mauro

Tempo di lettura: 3 minuti Crisi interna nel Partito socialista italiano in Campania dopo il passo indietro di Felice Iossa, che nei giorni scorsi aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla direzione nazionale e dal partito per il quale era anche responsabile per il Mezzogiorno. Oggi, infatti, il consigliere comunale di Napoli, Pasquale Sannino e la candidata alle regionali, Monica Mauro, hanno lasciato il Psi. Sannino ha indirizzato le sue dimissioni direttamente al segretario nazionale Enzo Maraio, sottolineando che la decisione di voler candidare nella lista di “Avanti Campania-PSI” “ consiglieri regionali uscenti e diverse persone che, seppur autorevoli e degni di stima, non hanno una storia socialista, né si sono avvicinati al partito negli ultimi mesi, ha determinato un forte disorientamento e un senso di sfiducia in me ed in molti altri compagni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crisi nel Psi, dopo Iossa si dimettono Sannino e Mauro

