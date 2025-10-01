Criscitiello | L’Inter avrebbe dovuto prendere De Zerbi Ecco di cosa aveva bisogno Chivu

Le parole di Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, sulla scelta di affidare la panchina dell’Inter a Chivu. Tutti i dettagli. Nel corso del suo intervento nel podcast “Cose Scomode”, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha offerto un interessante punto di vista sulla scelta di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, di affidare la panchina nerazzurra a Cristian Chivu. Secondo Criscitiello, la decisione di Marotta di puntare sull’ex difensore dell’Inter sarebbe stata presa con grande consapevolezza, ma non è stata senza alternative. Infatti, l’alternativa che era stata presa in considerazione per la panchina nerazzurra sarebbe stata Roberto De Zerbi, oggi allenatore del Marsiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

