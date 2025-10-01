Crisalide Forlì Festival si apre al Fèlix Guattari con un viaggio tra visioni filosofiche e campi di forza
Sabato 11 ottobre al Teatro Felix Guattari si entra nel vivo della parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival con tre diversi e ugualmente interessanti spettacoli, di cui due in anteprima nazionale. Alle 21 in prima nazionale “Ex” della coreografa e danzatrice. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: crisalide - forl
lunedì 22 settembre 2025 ore 19 COLPI DI SCENA Teatro Felix Guattari via orto del fuoco 3 - Forlì E di tutti i volti dimenticati Masque teatro Al fantasma dell’origine. Se tutto potesse avere un nuovo inizio, nell’attesa, intorpidite le membra, la mente altrove, il ri - facebook.com Vai su Facebook
Crisalide Forlì Festival si apre al Fèlix Guattari con un viaggio tra visioni filosofiche e campi di forza - Sabato 11 ottobre al Teatro Felix Guattari si entra nel vivo della parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival con tre diversi e ugualmente interessanti spettacoli, di cui ... Da forlitoday.it
Il Teatro Felix Guattari ospita la 32esima edizione di Crisalide Forlì Festival: sul palco il grande teatro contemporaneo - Dal 4 ottobre all’8 novembre al Teatro Felix Guattari di Forlì va in scena la parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, ... forlitoday.it scrive