Crisalide Forlì Festival si apre al Fèlix Guattari con un viaggio tra visioni filosofiche e campi di forza

Sabato 11 ottobre al Teatro Felix Guattari si entra nel vivo della parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival con tre diversi e ugualmente interessanti spettacoli, di cui due in anteprima nazionale. Alle 21 in prima nazionale “Ex” della coreografa e danzatrice. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

