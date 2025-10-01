Crif lancia Synesgy Ratings | nuova agenzia per le valutazioni Esg in Italia

Crif annuncia il lancio di Crif Synesgy Ratings, uno spin-off technology-driven nato, si egge in una nota, “per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato e al nuovo Regolamento Ue 30052024 su E.S.G”. Con sede a Bologna, Crif Synesgy Ratings è una società dell’Ue che attinge a oltre 35 anni di esperienza nella valutazione del credito di Crif per definire nuovi standard di rating Esg. Il perimetro di azione è globale, con un focus particolare sull’Unione Europea. L’agenzia si posiziona come partner strategico per la trasformazione Edg, offrendo dati, score e rating Esg solidi, chiari e accessibili per banche, assicurazioni, investitori, aziende, istituzioni pubbliche e privati cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it