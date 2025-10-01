Crepet | Manifestare contro la guerra è un diritto ma non si rompono le vetrine delle banche e non si blocca il treno di un povero pendolare

Non è la prima volta che Paolo Crepet prende posizione, ma questa volta lo fa collocando il presente in una prospettiva lunga, intervenendo a RadioRadio. Guardando al 2025, ammette: “ Trent’anni fa non avrei mai pensato di arrivare al 2025 con così pochi diritti tra i cittadini della Terra ”. Il punto non è solo la repressione esercitata dai regimi autoritari. C’è un’altra forma di controllo, meno riconoscibile, che riguarda la possibilità stessa di pensare. La tecnologia digitale, secondo Crepet, ha reso il pensiero un bene riservato a pochi, producendo una forma di omologazione culturale che restringe gli spazi di libertà. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: crepet - manifestare

