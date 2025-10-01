Creati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana
(Adnkronos) – L'origine della vita? In futuro potrebbe essere la pelle umana. Sebbene sia una prospettiva ancora lontana, non è fantascienza. Un team di scienziati statunitensi è, infatti, riuscito a creare per la prima volta embrioni umani in fase iniziale, manipolando il Dna, prelevato da cellule della pelle umana e fecondando successivamente l'ovulo ottenuto con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
