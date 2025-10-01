Creati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'origine della vita? In futuro potrebbe essere la pelle umana. Sebbene sia una prospettiva ancora lontana, non è fantascienza. Un team di scienziati statunitensi è, infatti, riuscito a creare per la prima volta embrioni umani in fase iniziale, manipolando il Dna, prelevato da cellule della pelle umana e fecondando successivamente l'ovulo ottenuto con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: creati - prima

creati prima volta embrioniCreati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana - Con una tecnica ancora da perfezionare sono stati ottenuti ovuli funzionali, che sono stati poi fecondati ... Scrive adnkronos.com

Creati embrioni umani dal Dna ottenuto da cellule della pelle: è la prima volta - In un futuro lontano si potrebbero aiutare persone che non riescono a procreare (o coppie dello stesso sesso) a far nascere figli imparentati geneticamente ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Creati Prima Volta Embrioni