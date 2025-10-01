Covid in Toscana | 5 morti in sette giorni E 211 nuovi contagi I ricoverati sono 32 2 in terapia intensiva

Sono stati cinque, in Toscana, i decessi per Coid negli ultimi 7 giorni (24 settembre-1 ottobre 2025). Si tratta di 3 uomini e 2 donne con età media di 87 anni. Nello stesso periodo si sono registrati anche 211 nuovi casi di Covid-19: 47 confermati con tampone molecolare e gli altri 164 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: 5 morti in sette giorni. E 211 nuovi contagi. I ricoverati sono 32 (2 in terapia intensiva)

