Costacurta | De Bruyne non deve ribadire che è un vincente I vincenti nel Napoli ci sono hanno vinto senza di lui
Da Sky Sport in studio su De Bruyne: «Il titolo, tra virgolette, è De Bruyne che dice: “io sono un vincente, punto sempre in alto, quando vengo sostituito mentre la squadra sta perdendo a san siro, voglio giocare”». Costacurta: «Gli dai ragione ma lui arriva in una squadra che ha vinto lo scudetto. Quella è una squadra che ha vinto anche senza di lui. non è che deve ribadire il fatto che è un vincente. I vincenti ci sono in quella squadra. Se girano i coglioni o no a lui che è stato sostituito, in ogni caso quella è una squadra che ha vinto uno scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: costacurta - bruyne
"VEDO IL NAPOLI TRA LE SEMIFINALISTE DI CHAMPIONS": Costacurta non ha alcun dubbio sugli azzurri Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore del Milan si è detto fiducioso per il cammino europeo della squadra di Conte Diteci se siete - facebook.com Vai su Facebook
Conte: "De Bruyne è diverso dagli altri, ma certe cose le pretendo da tutti. Napoli più maturo" - Il tecnico salentino commenta la vittoria conquistata contro lo Sporting. Scrive tuttosport.com
Costacurta: "Scelte Conte prevedibili, ma De Bruyne è un problema che durerà almeno un mese" - Alessandro Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky Sport le scelte di formazione di Antonio Conte per Napoli- Da msn.com