Costacurta | De Bruyne non deve ribadire che è un vincente I vincenti nel Napoli ci sono hanno vinto senza di lui

Da Sky Sport in studio su De Bruyne: «Il titolo, tra virgolette, è De Bruyne che dice: “io sono un vincente, punto sempre in alto, quando vengo sostituito mentre la squadra sta perdendo a san siro, voglio giocare”». Costacurta: «Gli dai ragione ma lui arriva in una squadra che ha vinto lo scudetto. Quella è una squadra che ha vinto anche senza di lui. non è che deve ribadire il fatto che è un vincente. I vincenti ci sono in quella squadra. Se girano i coglioni o no a lui che è stato sostituito, in ogni caso quella è una squadra che ha vinto uno scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

