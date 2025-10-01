L’attività cerebrale è soggetta a determinate variazioni se succede qualcosa di specifico: come tutelare il nostro cervello secondo gli esperti Un aspetto fondamentale della nostra vita quotidiana è dato dalla nostra attività cerebrale, sempre in movimento. E dal rapporto molto stretto che questa ha con la nostra salute, e viceversa. Gli studi su quanto i. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Così ‘perdi’ il cervello per molte ore: solo in questo modo diventi più intelligente