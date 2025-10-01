Così l’intelligence americana sceglie di non leggere più il mondo

Da quasi trent’anni, ogni nuova amministrazione statunitense ha potuto contare su un documento strategico unico: il Global Trends del National Intelligence Council. Non un oracolo, ma una bussola: scenari a vent’anni che servono a capire come mutano poteri, economie, demografie, tecnologie. Il fatto che l’edizione attesa nel 2025 non sia uscita rompe una tradizione iniziata nel 1997 e segnala qualcosa di più profondo: la politicizzazione dell’intelligence. Tulsi Gabbard e la linea dura. La decisione porta la firma della nuova direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, nominata da Donald Trump dopo la rielezione del 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com