Così la Flotilla dimostra che si può agire senza armi | parla il presidente del Movimento Nonviolento

Mao Valpiana, direttore della rivista "Azione nonviolenta" fondata nel 1964 da Aldo Capitini: "La Global Sumud Flotilla ha un valore simbolico e politico enorme. Mostra che è possibile agire senza armi, con determinazione, contestando l’illegalità dell’assedio e attirando l’attenzione internazionale. Non è solo una sfida politica a Israele, ma anche culturale: mette in discussione l’idea che la forza militare sia l’unico linguaggio possibile nei conflitti". 🔗 Leggi su Fanpage.it