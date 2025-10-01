Così il Cremlino trasforma la criminalità comune in strumento di guerra ibrida in Europa

L’attività di aggressione e destabilizzazione russa in Europa si proietta oltre Kyiv con livelli paralleli e meno immediatamente riconoscibili, basati sull’integrazione sistematica di reti criminali in operazioni di sabotaggio, destabilizzazione e logistica. Un modello che l’Icct e Globsec hanno studiato e mappato, definendolo crime–terror nexus: la saldatura tra apparati di sicurezza e organizzazioni criminali come moltiplicatore di capacità coercitiva e geopolitica. 110 episodi, tre anni di guerra invisibile Dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2025, sono 110 gli incidenti cinetici mappati in Europa e riconducibili alla Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net

