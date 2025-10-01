Cos’è l’Oktoberfest | la festa della birra più famosa al mondo oggi minacciata da un allarme bomba
Quando si pensa alla Germania, probabilmente ti vengono in mente i pretzel, i würstel e soprattutto enormi boccali di birra. L’ Oktoberfest è proprio questo e molto altro: la manifestazione che ogni anno trasforma Monaco di Baviera nella capitale mondiale della festa. Oggi, le autorità hanno sospeso le celebrazioni almeno fino alle 17 in seguito a un allarme bomba. La polizia locale ha confermato che una persona è morta in seguito a un incendio doloso in un edificio residenziale, mentre un’altra persona risulta scomparsa. Nell’edificio colpito sono stati rinvenuti ordigni esplosivi e una lettera del sospetto autore dell’incendio doloso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: oktoberfest - festa
Oktoberfest 2025, da Roma a Monaco senza stress: il nuovo treno notturno per la festa più attesa
Oktoberfest 2025, da Roma a Monaco senza stress: il nuovo treno notturno per la festa più attesa
Oktoberfest, a Volturara la festa bavarese in chiave irpina
Oktoberfest Calabria – Venerdì 17 ottobre – ore 19:00 Si apre il sipario sulla festa più attesa dell’anno! Ad aprire la nostra festa, tra brindisi e tradizione, protagonisti della musica e dell’intrattenimento saranno: - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Birra a Grand Tour Italia: un viaggio tra birre artigianali di tutti gli stili e sapori regionali - Grand Tour Italia, a Bologna, si prepara a celebrare l'autunno con la Festa della Birra, un Oktoberfest all’italiana, il primo grande evento gastronomico dalla sua apertura, che si terrà dal 31 ... Secondo huffingtonpost.it
Specialità pugliesi, feste, birra e il tributo a Michael Jackson: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano il Festival della Puglia a Clusone, la festa “Birretta” a Rovetta, “Birra N’Banda” a San Paolo ... Si legge su bergamonews.it