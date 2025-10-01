Quando si pensa alla Germania, probabilmente ti vengono in mente i pretzel, i würstel e soprattutto enormi boccali di birra. L’ Oktoberfest è proprio questo e molto altro: la manifestazione che ogni anno trasforma Monaco di Baviera nella capitale mondiale della festa. Oggi, le autorità hanno sospeso le celebrazioni almeno fino alle 17 in seguito a un allarme bomba. La polizia locale ha confermato che una persona è morta in seguito a un incendio doloso in un edificio residenziale, mentre un’altra persona risulta scomparsa. Nell’edificio colpito sono stati rinvenuti ordigni esplosivi e una lettera del sospetto autore dell’incendio doloso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cos'è l'Oktoberfest: la festa della birra più famosa al mondo (oggi minacciata da un allarme bomba)