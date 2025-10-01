Cos' è lo shutdown | le conseguenze negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti è scattato il temuto shutdown, la paralisi di bilancio che comporta la sospensione di centinaia di migliaia di dipendenti federali e la chiusura di numerosi programmi e servizi pubblici fondamentali. La paralisi di bilancio comporterà lo stop delle attività non essenziali del governo federale, la chiusura di alcuni servizi pubblici e la diffusione di problemi e disagi in numerosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Shutdown negli Stati Uniti, cosa significa e le conseguenze per l’economia mondiale

Gli USA entrano ufficialmente in Shutdown: cos'è, quando si verifica e cosa può succedere in Italia - Dalle 6 del mattino di mercoledì 1 ottobre (ora italiana) gli USA sono entrati ufficialmente in shutdown con il congelamento di parte dell'amministrazione ...

Shutdown negli Stati Uniti, cosa significa e le conseguenze per l'economia mondiale - La sospensione di alcuni dipendenti federali potrebbe essere permanente, minaccia Donald Trump ...

