Cos' è lo shutdown | le conseguenze negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti è scattato il temuto shutdown, la paralisi di bilancio che comporta la sospensione di centinaia di migliaia di dipendenti federali e la chiusura di numerosi programmi e servizi pubblici fondamentali. La paralisi di bilancio comporterà lo stop delle attività non essenziali del governo federale, la chiusura di alcuni servizi pubblici e la diffusione di problemi e disagi in numerosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: shutdown - conseguenze
Shutdown negli Stati Uniti, cosa significa e le conseguenze per l’economia mondiale
Negli Stati Uniti incombe lo spettro di un nuovo shutdown. Lo scontro politico su sanità, fisco e spesa pubblica mette a rischio il funzionamento della macchina federale, con conseguenze immediate sui servizi e un impatto indiretto sui mercati. Analizzando l'im - facebook.com Vai su Facebook
Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown per esaurimento dei fondi federali, dopo che i senatori Democratici e Repubblicani non sono riusciti a trovare un accordo per approvare la nuova legge di bilancio entro la mezzanotte di Washington (ore 6 in - X Vai su X
Gli USA entrano ufficialmente in Shutdown: cos’è, quando si verifica e cosa può succedere in Italia - Dalle 6 del mattino di mercoledì 1 ottobre (ora italiana) gli USA sono entrati ufficialmente in shutdown con il congelamento di parte dell'amministrazione ... Si legge su fanpage.it
Shutdown negli Stati Uniti, cosa significa e le conseguenze per l’economia mondiale - La sospensione di alcuni dipendenti federali potrebbe essere permanente, minaccia Donald Trump ... Come scrive quifinanza.it