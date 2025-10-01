cosa succede se israele attacca la flotilla e cosa rischiamo in italia

La Global Sumud Flotilla ha varcato la soglia delle 120 miglia nautiche da Gaza, lo stesso limite in cui in passato le missioni umanitarie dirette verso la Striscia sono state intercettate o attaccate da Israele. Attorno alle imbarcazioni, che trasportano attivisti da oltre quaranta Paesi e parlamentari italiani, si sono radunate navi militari e perfino un sommergibile israeliano, alimentando il timore di un confronto diretto. La tensione è altissima e la domanda che serpeggia a Roma e non solo è semplice ma dirompente: se Israele dovesse colpire la Flotilla, sarebbe un atto di guerra contro l’Italia? Leggi anche: Allarme rosso in Italia: cosa può accadere sabato Navi circondate e comunicazioni disturbate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

