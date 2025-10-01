Cosa succede se Israele attacca la Flotilla e cosa rischiamo in Italia
La Global Sumud Flotilla ha varcato la soglia delle 120 miglia nautiche da Gaza, lo stesso limite in cui in passato le missioni umanitarie dirette verso la Striscia sono state intercettate o attaccate da Israele. Attorno alle imbarcazioni, che trasportano attivisti da oltre quaranta Paesi e parlamentari italiani, si sono radunate navi militari e perfino un sommergibile israeliano, alimentando il timore di un confronto diretto. La tensione è altissima e la domanda che serpeggia a Roma e non solo è semplice ma dirompente: se Israele dovesse colpire la Flotilla, sarebbe un atto di guerra contro l'Italia?
"Se sparano, è Israele a dichiarare guerra all'Italia": il rischio reale sulla Flotilla spiegato - La Flotilla è entrata nella zona a rischio davanti a Gaza.
Cosa succede se Israele blocca la Global Sumud Flotilla: ti spiego gli scenari possibili - Tutti gli occhi sulla Global Sumud Flotilla: gli attivisti in missione sono sempre più vicini alla Striscia di Gaza, ma l'intervento delle forze israeliane è ormai imminente.