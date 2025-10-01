Cosa succede ora agli italiani sulla Flotilla | gli accordi tra Roma e Tel Aviv
Roma, 1 ottobre 2025 – Flotilla abbordata dalle forze israeliane: la marina ha agganciato la nave Alma a poche miglia da Gaza, poi i militari sono saliti a bordo e hanno fermato membri dell'equipaggio. L'imbarcazione era stata una delle prime ad essere isolata e ad avere le comunicazioni schermate. E la stessa procedura potrebbe essere eseguita anche per le altre imbarcazioni della flottiglia umanitaria. E ora cosa succederà agli italiani bloccati dall’Idf? “Abbiamo dato mandato al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashfod e poi verranno espulsi, credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Flotilla, cosa succede agli italiani a bordo? Tajani: «Prima al porto di Ashdod, poi saranno espulsi» - Sembra avvicinarsi al capolinea la missione della Global Sumud, fermata a poco più di 50 miglia da Gaza. Scrive ilmattino.it
Arrestati ed espulsi. Tajani: "Cosa succede agli italiani sulla Flotilla" - Il titolare della Farnesina ha sottolineato che "l'abbordaggio" da parte degli israeliani era "previsto": "Gli italiani saranno portati in Israele e poi espulsi" ... Segnala msn.com