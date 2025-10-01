Cosa succede ora agli attivisti italiani della Flotilla arrestati da Israele
Potrebbero essere necessari un paio di giorni perché gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze militari israeliane possano rientrare in Italia. Lo ha spiegato in serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Che cosa succederà agli attivisti della Flotilla, ora - La Global Sumud Flotilla è stata intercettata e bloccata dalle forze israeliane. Segnala msn.com