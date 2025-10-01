Cosa significa maranza e cosa si nasconde dietro la narrazione che li addita come nemico pubblico

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maranza è una definizione che ormai domina lo spazio di molti media mainstream, ma anche i discorsi di politici come il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ma cosa significa maranza e cosa si nasconde dietro la narrazione che li addita come nemico pubblico numero uno? Ne ha parlato con la redazione di Fanpage.it Federico Boni, docente di sociolinguistica all'Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - significa

Pokémon esaurisce le idee: cosa significa per il futuro del franchise

Fine del social club di rockstar games: cosa significa per i giocatori

Gilded age stagione 3 episodio 6: cosa significa la morte di quel personaggio?

Cerca Video su questo argomento: Cosa Significa Maranza Cosa