Cosa insegnano i risultati nelle Marche e cosa cambia per il centrosinistra alle prossime Regionali

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche il campo largo ha perso per i 'soliti' motivi: voto centrista che va in parte al centrodestra, astensione sopra la media dell'elettorato M5s e anche di Avs. Non significa che sia un progetto morto, come alcuni hanno suggerito, ma questi sono problemi che bisognerà osservare alle prossime elezioni. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

