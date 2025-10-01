Cosa insegnano i risultati nelle Marche e cosa cambia per il centrosinistra alle prossime Regionali
Nelle Marche il campo largo ha perso per i 'soliti' motivi: voto centrista che va in parte al centrodestra, astensione sopra la media dell'elettorato M5s e anche di Avs. Non significa che sia un progetto morto, come alcuni hanno suggerito, ma questi sono problemi che bisognerà osservare alle prossime elezioni. Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cosa - insegnano
Analisi dei legami affettivi: cosa ci insegnano i personaggi di The Summer I Turned Pretty
Relazioni inaspettate: cosa ci insegnano le coppie famose
Cosa insegnano le osservazioni di enid nella seconda stagione di wednesday
Cosa ci insegnano queste elezioni nelle Marche. Il punto del direttore Claudio Cerasa ( @claudio.cerasa ) Le elezioni delle Marche, vinte dal centrodestra, confermano un trend non ordinario, in base al quale in Italia, per la prima volta da molti anni a questa p - facebook.com Vai su Facebook
Cosa insegnano i grandi capolavori della letteratura? Influenzano il nostro modo di pensare, di raccontarci e persino di fare politica. Con la sua penna caustica e spregiudicata, Feltri mostra come i classici italiani siano una chiave per interpretare l’attualità. - X Vai su X
Cosa insegnano i risultati nelle Marche e cosa cambia per il centrosinistra alle prossime Regionali - Dietro il risultato, secondo la nostra analisi, ci sono degli elementi più strutturali e ricorrenti. Riporta fanpage.it