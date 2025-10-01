Cosa fare quando si trova un animale selvatico ferito

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può capitare di trovare un animale selvatico ferito durante una passeggiata o in strada. In questi casi è importante mantenere la calma e contattare subito le autorità e i Cras del territorio. Non bisogna improvvisare: le azioni sbagliate, anche se fatte con buone intenzioni, possono peggiorare la situazione e compromettere la sicurezza delle persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - fare

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Milano invasa da due nuovi insetti “alieni”: cosa c’è da sapere e cosa dobbiamo fare in casa

Torre di Calafuria in concessione alle associazioni, c'è il bando del Demanio: cosa prevede e come fare domanda

cosa fare trova animaleCosa fare quando si trova un animale selvatico ferito - In questi casi è importante mantenere la calma e contattare subito le autorità e i Cras del territorio. Come scrive fanpage.it

cosa fare trova animaleAnimale abbandonato o ferito: chi chiamare per i pet e la fauna selvatica - Ecco chi chiamare subito (112, ASL veterinaria, CRAS, Carabinieri Forestali 1515, Vigili del Fuoco) ... Segnala tuttogreen.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Trova Animale