Cosa è successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia | la storia spiegata dall’inizio

Reggio Emilia, 1 ottobre 2025 – In quattro giorni, la politica dello scoppio ritardato creò l’indignazione del Pd per il comportamento di Francesca Albanese. Tanto ci è voluto per reagire al testacoda di domenica a Reggio, in un teatro Valli gremito, quando il sindaco Marco Massari (sostenuto dal Pd, ma senza tessera) è stato sommerso da ululati e fischi dalla platea pro Pal ( video ). Aveva appena detto, prima di consegnare a Francesca Albanese il Primo Tricolore ( massima onorificenza cittadina ), che per il processo di pace serviva pure liberare gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Apriti cielo, con contestuale ‘assoluzione’ di una Albanese oggetto di ovazione che ha chiosato così: "Non giudico il sindaco e lo perdono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa è successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia: la storia spiegata dall’inizio

