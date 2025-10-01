Cosa è lo sharenting e quali sono i rischi che corrono bambini e genitori
Il giorno del compleanno, l’espressione rilassata durante la nanna, la prima volta sul vasino. Per tanti genitori, pubblicare sui social media le foto dei propri figli è un’abitudine ormai radicata, talvolta accompagnata da post che contengono una serie di dati sensibili, come il nome del bambino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
