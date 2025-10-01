Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni

Domani in Aula è atteso il voto sulla mozione sulla Palestina annunciata da Meloni, che ha chiesto compattezza alle opposizioni. Al centro la questione del riconoscimento e l'appoggio al piano di pace di Trump con cui la maggioranza punta a spaccare il centrosinistra. Al momento tra Pd, M5s, Avs, Iv e Azione ci sono delle distanze: troveranno un accordo o andranno divisi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Suicidio assistito, servono quattro requisiti. Cosa dice la legge e come funziona in Europa

Lascia la macchina con i finestrini abbassati: multato. Ecco perchè e cosa dice il Codice della Strada

Ricci, l’ora della verità: faccia a faccia col pm. Conte: “Vediamo cosa dice”

Cosa dice la mozione del centrodestra su Gaza e perché potrebbe mettere in difficoltà le opposizioni - Domani in Aula è atteso il voto sulla mozione sulla Palestina annunciata da Meloni, che ha chiesto compattezza alle opposizioni ...

Per Meloni il riconoscimento della Palestina è soprattutto una questione tattica - Martedì Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza di destra presenterà una mozione parlamentare in favore del riconoscimento dello stato della Palestina. Secondo ilpost.it