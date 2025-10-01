Cortona task force contro il West Nile | collaborazione tra CB2 Comuni Asl e Istituto Zooprofilattico
In Valdichiana Aretina, dove sono stati registrati casi autoctoni di West Nile, è stata avviata un’azione congiunta tra Comuni, Asl Toscana Sud Est, Istituto Zooprofilattico e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. A Cortona si è svolto un sopralluogo nelle aree più critiche per programmare interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, così da ridurre i ristagni che favoriscono la proliferazione delle zanzare-vettore. L’obiettivo è integrare la prevenzione sanitaria con le attività di bonifica idraulica. Il Consorzio inserirà gli interventi in un piano di manutenzione condiviso con Asl e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Lortica.it
