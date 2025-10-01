cortona celebra severini al maec evento internazionale nel 2026

Cortona si prepara a un appuntamento di rilievo internazionale: dal 20 giugno al 4 ottobre 2026 il Maec ospiterà la mostra "Severini e gli altri. Un dialogo mai interrotto", evento centrale delle celebrazioni per i sessant’anni dalla scomparsa di Gino Severini. L’esposizione, curata da Daniela Fonti e Margherita D’Ayala Valva con la presidenza del comitato d’onore affidata a Romana Severini, riunirà opere provenienti da musei italiani ed europei e proporrà un percorso diviso in cinque sezioni. Dagli esordi con i Macchiaioli e il Divisionismo, passando per la stagione futurista vissuta a Parigi accanto a Carrà e Boccioni, fino al dialogo con il Cubismo nel dopoguerra, alle commissioni religiose e al ritorno a Cortona negli anni Cinquanta, la mostra restituirà la complessità di un artista che seppe essere mediatore culturale fra l’Italia e la Francia, ponte fra tradizione e avanguardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

