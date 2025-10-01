Corteo per la Flotilla a Milano centinaia di persone in piazza | occupati i binari della stazione Cadorna – Video

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone hanno preso parte al corteo spontaneo a supporto della Global Sumud Flotilla. I manifestanti sono partiti da Piazza della Scala per arrivare a Cadorna dove hanno occupato la stazione e i binari. “Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” si legge nello striscione esposto in testa. “Non un chiodo per Israele, Palestina libera” i cori intonati dagli attivisti scesi in piazza. La manifestazione, iniziata in piazza della Scala, che per l’occasione è stata ribattezzata dai partecipanti piazza Gaza, ha visto velocemente aumentare le presenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo per la flotilla a milano centinaia di persone in piazza occupati i binari della stazione cadorna 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo per la Flotilla a Milano, centinaia di persone in piazza: occupati i binari della stazione Cadorna – Video

In questa notizia si parla di: corteo - flotilla

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

corteo flotilla milano centinaiaManifestazione per la Flotilla, la diretta da Milano: centinaia di persone in piazza Scala, blindati di polizia e carabinieri - Davanti a palazzo Marino qualche centinaio di manifestanti si sta radunando di fronte alle tende del presidio dell’Usb ... Segnala msn.com

corteo flotilla milano centinaiaFlotilla a Gaza, in centinaia entrano sui binari della stazione Cadorna a Milano: “Blocchiamo la città” - Diverse centinaia di persone a Milano hanno risposto alla mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotillia, fermata oggi dalla marina militare israeliana ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Flotilla Milano Centinaia