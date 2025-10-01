Corteo per Gaza a Roma il 4 ottobre | revocati permessi e congedi agli agenti in arrivo reparti da altre città

Questura e Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica preparano il piano per la manifestazione nazionale di sabato 4 ottobre 2025 a Roma contro il genocidio a Gaza. Si preannunciano mobilitazioni spontanee in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla, mentre il Viminale avverte di non concedere permessi agli agenti di polizia. Occupata la facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

