Corso INVALSI per docenti I dati per un uso informativo formativo e per il miglioramento | iscrizioni dal 6 al 10 ottobre

INVALSI attiverà, per l’anno scolastico 20252026, due nuove edizioni del corso “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento”, un percorso gratuito e interamente online dedicato all’utilizzo dei dati delle Rilevazioni Nazionali nell’ambito della didattica e della governance scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: corso - invalsi

NUOVA DATA | WEBINAR GRATUITO | Laboratorio INVALSI di Matematica Roberta Del Vecchio, autrice dei nuovi quaderni Invalsi LAB matematica di Editrice La Scuola, condividerà spunti e proposte operative da utilizzare nella pratica didattica quotidiana - facebook.com Vai su Facebook

SCUOLA/ Invalsi, come un dirigente scolastico “legge” i suoi dati - Per ROSSELLA GARUTI, i risultati Invalsi si prestano a due livelli di lettura: il primo riguarda la scuola come sistema nel suo insieme, il secondo è più prettamente didattico Nei giorni scorsi è ... Riporta ilsussidiario.net

Prove Invalsi, Crepet: “Il reclutamento dei docenti è un grave problema. Un Paese che non manifesta interesse nei confronti della scuola è un Paese finito, che non ha dove ... - I dati delle prove Invalsi confermano ancora una volta il profondo divario tra Nord e Sud nel sistema scolastico. Si legge su orizzontescuola.it