Corso gratuito Glob Dimmi | come partecipare

Venerdì 17 ottobre dalle 15:30 alle 19:30 si terrà alla Biblioteca città di Arezzo il primo incontro del corso “Diari multimediali migranti. Gruppo di lettura e ascolto per la selezione delle testimonianze partecipanti al concorso DiMMi” (Diari Multimediali Migranti). Articolato in ulteriori sei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Venerdì 17 ottobre dalle 15:30 alle 19:30 si terrà alla Biblioteca città di Arezzo il primo incontro del corso "Diari multimediali migranti.

La Biblioteca Città di Arezzo in collaborazione con la Fondazione archivio diaristico nazionale organizza il corso gratuito "Glob Dimmi, l'ascolto dell'altro come pratica inclusiva e sostenibile"

