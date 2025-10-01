Corso Garibaldi sotto assedio notte di paura alla cartoleria Poretti di Legnano | Non ci sentiamo più al sicuro
Legnano (Milano) – 1 ottobre 2025 – Ancora vetri infranti, ancora serrande sfondate, ancora paura. La scorsa notte corso Garibaldi è tornato a essere teatro di un assalto: ignoti hanno colpito la cartoleria Poretti, l’ennesima vittima di una lunga serie di spaccate che, in soli tre mesi, hanno messo in ginocchio i negozianti della via. I ladri non si sono fermati davanti al vetro antisfondamento: prima pietre, poi mattonelle, fino a divellere l’ingresso. Una volta dentro, hanno portato via un pc e un tablet. La cassa, strappata e trascinata via, è stata ritrovata poco più avanti, abbandonata lungo la strada: dentro, solo pochi spiccioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
